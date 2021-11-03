Воронежских работодателей могут начать штрафовать за непривитых сотрудников с 30 ноября

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Уже с 30 ноября воронежских работодателей могут начать штрафовать за неправитых сотрудников. Причем, за каждого по отдельности. Речь идет об организациях, которые подпадают под обязательную вакцинацию. Об этом «Комсомолке» рассказали в государственной инспекции труда Воронежской области 3 ноября.

При этом сумма штрафа варьируется от 30 до 50 тысяч рублей.

Обязательная вакцинация не менее 80% от штата должна быть у предприятий сферы здравоохранения, образования, услуг, развлечений и спорта, а также чиновники, служащие банков, почты и МФЦ и еще 18 крупных предприятий региона. Также в этот список вошли строительные и аграрные компании, где задействовано много сотрудников. Подпадает ли ваша компания под новый указ, можно проверить по ИНН.

Что касается самих сотрудников, то за отказ от вакцинации их увольнять не будут, но имеют право отстранить от работы. Естественно, без сохранения заработной платы.