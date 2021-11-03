В Воронеже водитель «Лады» чудом уцелел в ДТП у крупного торгового центра

В аварии у "Арены" никто серьезно не пострадал. Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».

В среду, 3 ноября, на сложном перекрестке между ТРЦ «Арена» и супермаркетом «Линия» снова произошла авария. Водитель «Лады-Богдан» с липецкими номерами, судя по расположению автомобиля и отсутствию рядом других поврежденных машин, врезался в столб. В результате сильно разбита и изогнута передняя часть «Лады». Фото поврежденной машины выложили в паблик «Аварии/ДТП/Воронежа». На снимках также видно подъехавшую скорую.

К счастью, все обошлось поврежденным «железом». В отделе пропаганды городской ГИБДД сообщили, что в аварии обошлось без пострадавших. Видимо, водителю достаточно было оказанной первом медицинской помощи.

В комментариях к посту отмечают, что этот участок в Воронеже «богат» на аварии и советуют не часто там ездящим водителям соблюдать предельную осторожность.

Напомним, 2 ноября в 22.35 совсем не так благополучно завершилось ДТП в Россошанском районе. Там 41-летний водитель «Лады Весты» выехал на встречную полосу, врезался в грузовик «MAN TGS» и погиб.