В Воронежской области мужчина продал чужую машину

Полицейские задержали злоумышленника спустя несколько дней в доме его знакомого. Фото: Михаил ФРОЛОВ

57-летнему жителю поселка Новохоперский предстоит судебное разбирательство по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

В ходе предварительного следствия выяснилось, что в июле этого года в первой половине дня, находясь в городе Новохоперске, обвиняемый заметил около одного из домов, расположенного по улице Карла Маркса, автомобиль ВАЗ-21093 с незапертым багажником.

Мужчина решил продать чужую легковушку. Он остановил один из автомобилей, проезжавших мимо, и пояснил водителю, что его транспортное средство заглохло и попросил его отбуксировать машину к рынку, расположенному в райцентре.

Прибыв на место, злоумышленник предложил своему знакомому приобрести у него легковушку за 12 тысяч рублей, на что последний не раздумывая согласился, и сразу передал ему наличные. Денежные средства мужчина впоследствии потратил на алкогольные напитки и другие личные нужды.

Спустя несколько дней исчезновение машины заметила знакомая его владелицы. В итоге потерпевшая обратилась в полицию. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

- Полицейские задержали злоумышленника спустя несколько дней в доме его знакомого, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Белгородской области.

Обвиняемый полностью признал вину. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.