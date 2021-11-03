Число ковидных коек в воронежских больницах увеличили еще на 90

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В медучреждениях Воронежской области еще увеличили число койко-мест для больных коронавирусной инфекцией. В палатах их выросло на 90 штук. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области.

По данным на 3 ноября пациентов с COVID-19 лечат в 58 медицинских учреждениях и в одном учреждении соцзащиты. Всего оборудовано 8 416 коек.

Напомним, развертывание дополнительных коек в регионе связано с высоким ростом числа заболевших. Вот уже два дня подряд болезнь устанавливает один и тот же рекорд – 800 человек инфицированных. Высокая смертность также удручает – от 50 до 85 человек за 24 часа. Сегодня медики также отмечают тенденцию к развитию осложнений и более тяжелому течению заболевания.

В стационарах находятся 6 797 заболевших.