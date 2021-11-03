Воронежская пловчиха Клепикова стала чемпионкой Европы

Дарья Клепикова плыла на заключительном этапе эстафеты и показала время 23,63 секунды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежская пловчиха Дарья Клепикова завоевала золотую медаль, на проходящем в Казани чемпионате Европы.

Наша землячка в составе сборной России выиграла эстафету 4 по 50 метров вольным стилем.

Отметим, что для российского плавания это историческая награда. Наша команда никогда не побеждала на этой дистанции в рамках континентальных первенств.

Дарья Клепикова плыла на заключительном этапе эстафеты и показала время 23,63 секунды. Это второй результат в российском квартете.