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Спорт3 ноября 2021 14:00

Воронежская пловчиха Клепикова стала чемпионкой Европы

Она завоевала золотую медаль в составе сборной России в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем
Алексей СЕРГУНИН
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Дарья Клепикова плыла на заключительном этапе эстафеты и показала время 23,63 секунды.

Дарья Клепикова плыла на заключительном этапе эстафеты и показала время 23,63 секунды.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежская пловчиха Дарья Клепикова завоевала золотую медаль, на проходящем в Казани чемпионате Европы.

Наша землячка в составе сборной России выиграла эстафету 4 по 50 метров вольным стилем.

Отметим, что для российского плавания это историческая награда. Наша команда никогда не побеждала на этой дистанции в рамках континентальных первенств.

Дарья Клепикова плыла на заключительном этапе эстафеты и показала время 23,63 секунды. Это второй результат в российском квартете.