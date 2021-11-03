Воронежские школьники на каникулах принимают участие во всероссийском конкурсе

Фото предоставлено управой Ленинского района

С 30-го октября по 7-е ноября 2021 #РДШ проводит Всероссийский онлайн-интенсив «Каникулы с РДШ»!

С развитием информационных технологий, когда место расположения участников различных творческих мероприятий зачастую не имеет значения, учащиеся школы № 13 активно включились в реализацию новаторских идей Российского движения школьников.

Школьников от 8-ми лет ждут 10 тематических направлений и спецзадания по ним, общение с единомышленниками со всей страны, общие массовые события, мастер-классы, конкурсы, прямые эфиры и… подарки! Для сотни самых активных участников Интенсива Российское движение школьников подготовило приятные и, самое главное, брендированные сюрпризы.

Всем зарегистрированным на участие в Интенсиве Сертификаты загрузят в личный кабинет на рдш.рф

Организаторы говорят о необходимости сосредоточиться и подумать: Какая деятельность больше по душе каждому участнику? Какой «скилл» он хотел бы прокачать на каникулах? С какого направления есть желание начать знакомство с Российским движением школьников? Либо просто взять одно из 10-ти направлений и включиться в Интенсив.

Подать заявку на участие в Интенсиве и начать выполнять спецзадания можно в любой день до 5-го ноября 2021 года включительно. Механика и условия участия опубликованы на рдш.рф по ссылке рдш.рф/competition/1024.