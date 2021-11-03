Студенты Воронежского госуниверситета с 8 ноября продолжат обучаться дистанционно

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежском государственном университете после нерабочих дней с понедельника, 8 ноября, продолжат обучаться удаленно. Соответствующий приказ подписал ректор вуза Дмитрий Ендовицкий в среду, 3 ноября.

Как следует из документа, приказ действует до 20 ноября включительно и именно до этого времени продлится удаленка.

Со студентами все же будут встречаться. Под исключение подпадают научно-исследовательские, курсовые и выпускные квалификационные работы, поскольку их невозможно проводить онлайн.

По информации пресс-службы ВГУ, уже 9 ноября в университете состоится совет ректоров вузов Воронежской области. На нем предстоит обсудить меры противодействия распространению коронавируса в образовательных учреждениях и принять тот формат обучения, которому будут придерживаться после 20 ноября.

Напомним, студенты ВГУ должны были уйти на дистанционку с 13 октября. Но серверы образовательного портала «Электронный университет ВГУ» оказались не готовы к мощной нагрузке и система дала сбой.

В начале ноября вуз ушел на недельные каникулы. Занятия, запланированные на 1,2,3 и 6 ноября, перенесли в связи с нерабочими днями в Воронежской области.