В Воронеже лжепассажиры похитили у таксиста свыше 60 тысяч рублей

Введенный в заблуждение мужчина, сообщил все необходимые сведения, после чего с его расчетного счета было похищено более 60 тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера в одно из отделений полиции в Воронеже обратился 60-летний местный житель, который стал жертвой виртуальных мошенников.

Потерпевший, являясь водителем такси, принял заказ на территории Центрального района. По телефону лжеклиенты сообщили, что необходимо доставить пассажира от гостиницы до аэропорта. Прибыв по указанному адресу, водитель сообщил, о том, что ожидает заказчика.

Собеседники заверили, что пассажир заканчивает приготовления к отъезду и скоро выйдет к машине. Компенсировать неудобства, связанные с ожиданием, водителю предложили денежной суммой и попросили назвать номер банковской карты для перевода, а также CVC-код и пароли из смс-сообщений.

Введенный в заблуждение мужчина, сообщил все необходимые сведения, после чего с его расчетного счета было похищено более 60 тысяч рублей. После списания денежных средств телефон абонента оказался отключен.

В настоящее время возбуждены уголовные дела в соответствии с частями 2 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

- Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Суммарно за минувшие сутки от действий виртуальных мошенников пострадали девять жителей нашего региона. Общий ущерб составил более 1,3 миллиона.

Стражи порядка настоятельно рекомендуют жителям региона быть внимательными при общении с неизвестными лицами, которые выходят с различными предложениями о переводе денежных средств либо оказании каких-либо услуг. Сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы, тщательно перепроверять всю информацию и бдительно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций.