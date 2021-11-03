В Воронежской области уже почти неделю снижается число выздоровевших от «ковида» за сутки

Все меньше ковидных коек освобождают победившие ковид жители Воронежской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все хуже ситуация с эффективностью лечения заболевших коронавирусом жителей Воронежской области. Такой вывод можно сделать, понаблюдав за ежедневной статистикой регионального оперштаба. Так, на утро среды, 3 ноября, сообщили о 146 выздоровевших (сутки назад их было 151). Количество победивших «ковид» неуклонно снижается уже шесть дней. Лишь 28 октября их число увеличивалось. Всего выздоровевших стало 119 532.

Особенно печально, если сравнить эти цифры с другими регионами России. Воронежская область по излечившимся от «ковида» за сутки занимает лишь 50 место. Соседняя Липецкая при этом на 12-м (566 выздоровевших за сутки). Белгородская на 28-м – 285 победивших «ковид», Тамбовская – 41-я (188), Курская – 42-я (185).