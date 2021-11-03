В ГИБДД рассказали, как будут работать на ноябрьских праздниках

ГИБДД по Воронежской области опубликовала график работы на ноябрьские праздники. 4 и 5 ноября у регистрационно-экзаменационных подразделений будут выходными. В обычный режим они войдут 6 ноября.

Также там напомнили, что по 7 ноября в области введен режим нерабочих дней. В связи с этим дней межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы (МРЭО) принимают только по предварительной записи. Это касается многих вопросов. Например, регистрации ТС, записи на экзамены, выдачи, замены национальных и международных водительских удостоверений, а также выдачи справок.

Кстати, предварительно записаться в МРЭО можно на сайте Госуслуг через «Личный кабинет».