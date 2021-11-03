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Происшествия3 ноября 2021 12:23

В Воронеже в ДТП с участием пьяного водителя пострадали трое человек

Столкновение произошло у дома №32 «А» по ул. Антонова-Овсеенко
Алексей СЕРГУНИН
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Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото ГУ МВД России по Воронежской области.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото ГУ МВД России по Воронежской области.

- Накануне в 23:55 в Воронеже у дома №32 «А» по ул. Антонова-Овсеенко 18-летний водитель автомобиля «Богдан 2110», двигаясь по ул. Антонова-Овсеенко, со стороны ул. Бульвар Победы в сторону ул. Московский проспект, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «Деу Нексия», - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Белгородской области.

После этого «Богдан 2110» въехал в световую опору, а затем выехал на полосу встречного движения, где ударился с движущимся со встречного направления автомобилем «Лада Калина».

Прибывшие на место ДТП инспекторы ДПС провели освидетельствование водителя «Богдан 2110» на состояние опьянения. В результате в выдыхаемом им воздухе зафиксировано наличие абсолютного этилового спирта в количестве 0,573 мг/л.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.