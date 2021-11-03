Воронежские пункты вакцинации будут работать в праздничные дни

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В праздничные дни по случаю Дня народного единства воронежские пункты вакцинации будут работать в штатном режиме. Об этом сообщили во вторник, 2 ноября, в департаменте здравоохранения Воронежской области.

Там пояснили, что вакцинация будет осуществляться в прежнем режиме и медики будут принимать желающих сделать прививку.

В будние дни пункты вакцинации функционируют с 08:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье – с 08:00 до 14:00.

Медики могут продлить время работы в выходные, если это необходимо. Информацию об этом стоит уточнить в поликлинике.