Воронежские пункты вакцинации будут работать в праздничные дни

Фото из архива КП
Фото: из архива "КП"
В праздничные дни по случаю Дня народного единства воронежские пункты вакцинации будут работать в штатном режиме. Об этом сообщили во вторник, 2 ноября, в департаменте здравоохранения Воронежской области.
Там пояснили, что вакцинация будет осуществляться в прежнем режиме и медики будут принимать желающих сделать прививку.
В будние дни пункты вакцинации функционируют с 08:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье – с 08:00 до 14:00.
Медики могут продлить время работы в выходные, если это необходимо. Информацию об этом стоит уточнить в поликлинике.