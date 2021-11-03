Число привитых от коронавируса жителей Воронежской области приближается к миллиону

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

К утру среды, 3 ноября, число привитых от коронавируса жителей региона достигло уже почти миллиона. Вакцинировались 972 965 человек. Из них двукратно привились 824 783 человека. Об этом сообщил оперштаб Воронежской области.

Медикам в нерабочую неделю некогда отдыхать. За минувшие сутки они провели 10 393 инъекции. Впервые вакцинировались 5 636 человек, вторую прививку сделали – 4 757.

Ревакцинацию прошли 93 250 жителей Воронежской области.

Впереди праздничные дни с 4 по 7 ноября. Но облздрав сообщил, что все прививочные пункты будут работать. Вакцинироваться сможет любой желающий.