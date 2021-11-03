В микрорайоне Шилово освятили место под строительство храма

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2 ноября в день святого великомученика Артемия Антиохийского прошло освящение участка, предназначенного для строительства двухэтажного храма. Богослужение возглавил секретарь Воронежского епархиального управления протоиерей Андрей Скакалин в сослужении настоятеля Христо-Рождественского храма близлежащего микрорайона Малышево иерея Сергия Мансурова. Молитвенные песнопения исполнял малый состав хора храма в честь иконы Божией Матери "Всецарица".

«По благословению его высокопреосвященства Сергия, митрополита Воронежского и Лискинского, совершили молебен перед началом доброго дела, – рассказал отец Андрей Скакалин. – Инициатором строительства этого храма выступил сенатор Сергей Лукин. Сергей Николаевич был на приеме у митрополита с проектом храма и митрополитом проект был благословлён. Сейчас будут строители приступать к созданию православного храма в этом замечательном микрорайоне, рядом со школой и детским садом. Он, как и храм на Шишкова в честь иконы Божией матери Всецарица, будет очень востребован. К нам ходит очень много детишек с родителями. Приход, в основном, молодой. И здесь тоже семьи молодые и приход будет молодой. Микрорайон многочисленный, поэтому и храм будет строиться большой», – подчеркнул священнослужитель.

В завершение молебна отец Андрей и отец Сергий окропили молящихся и территорию будущей стройки святой водой.

Проект будущего храма был разработан Воронежской Епархией. Архитектор Епархии Александр Радин при создании проекта учитывал не только духовные потребности жителей, но и ландшафтные особенности места: «Этот храм расположен таким образом, чтоб он смог стать духовным центром, сердцем микрорайона. У него необычная композиция. В связи с особенностями участка в одном здании будут расположены и верхний и нижний храм, и церковно-приходские помещения: воскресная школа, трапезная и кабинет настоятеля. Колокольня, по проекту, расположена по главной оси – по улице въезда в микрорайон, и является композиционной доминантой окружающей застройки», – поделился подробностями архитектор проекта.

Возведение храма доверили застройщику данного жилого квартала – Домостроительному комбинату. Генеральный директор ДСК Андрей Соболев отметил, что строители будут опираться на опыт, приобретенный ранее: «Это не первый храм, который строит Домостроительный комбинат в новых микрорайонах, и всегда для нас это торжественное событие. Строительство храма Божия очень вдохновляет нас. В жилом квартале «Ласточкино» будет проживать порядка сорока тысяч жителей. Храм станет для них местом, куда они будут приходить и с радостью, и с горем, обращаться к Богу со своими чаяниями».

Глава ДСК рассказал не только о будущем храме в Шилово, но и обо всех дальнейших планах по строительству православных объектов. В рамках 12 проектов комплексной застройки, которые ведет Домостроительный комбинат, практически в каждом микрорайоне запланировано размещение православных храмов: «Наша задача сделать так, чтобы все жители кварталов, которые строит ДСК, имели возможность посещать не только школы, детские сады, медучреждения и магазины, расположенные рядом, но и прийти помолиться в православный храм», – отметил гендиректор ДСК Андрей Соболев.