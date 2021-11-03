Воронежцам на комфортную жизнь в локдауне нужно 40 тысяч рублей в неделю

Воронежцы могут вести сладкую жизнь примерно на 160 тысяч рублей в месяц. Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, сколько денег в неделю нужно жителям российских крупных городов для комфортной жизни. Для этого они провели опрос. В ходе него они выяснили, что среднестатистическому россиянину для полного материального удовлетворения нужно 45 тысяч рублей. Женский бюджет экономнее мужского (40 и 50 тыс. руб. соответственно).

Воронежцы более скромны в своих запросах. Им хватит и 40 тысяч рублей в неделю. Наш город занимает в этом рейтинге восьмое место. Лидируют, понятное дело, москвичи. Им в неделю нужно тысяч 55. Вторые питерцы с пожеланием дохода в 47 тысяч, третье делят Екатеринбург и Ростов-на-Дону (по 45). Четвертое место сразу у трех городов – Краснодара, Самары и Челябинска (по 42). А самые неприхотливые люди живут в Волгограде, Казани и Омске. Им достаточно 37 тысяч рублей в неделю.