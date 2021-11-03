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Общество3 ноября 2021 11:32

Завершили благоустройство воронежского сквера «Футбольный»

Он находится в микрорайоне Отрожка
Евгения ФРОЛОВА
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Фото – мэрия Воронежа

Фото – мэрия Воронежа

В Железнодорожном районе Воронежа благоустроили сквер «Футбольный», который расположен на улице Нариманова. Работы завершили накануне. Об этом рассказали в мэрии 2 ноября.

Финансирование объекта проходило в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Воронежа на 2018-2024».

Сейчас сквер заметно обновился на радость местным жителям. Дорожки выложили плиткой, обустроили газон, посадили кустарник. Для автомобилистов заасфальтировали парковку. Малышам оборудовали детский игровой комплекс и качели. По всему периметру зеленой зоны для посетителей установили лавочки и урны.

Сквер находится у реконструированного стадиона «Локомотив», недалеко – школа № 36, поэтому он станет востребованным местом отдыха и занятий спортом жителей микрорайона Отрожка.