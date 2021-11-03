Облздрав рассказал, когда в Воронеж доставят вакцину «Спутник Лайт»

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

Вакцину «Спутник Лайт», о нехватке которой пожаловались воронежцы, должны завести в медучреждения области в ближайшие две недели. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Вакцина закончилась еще на прошлой неделе. Именно ею советуют прививаться во время ревакцинации. По данным облздрава, на 2 ноября в регионе в наличии имеется 79487 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак», 9480 доз вакцины «Эпиваккорона», 1314 доз «Ковивак».

Поставками вакцины занимается Минздрав РФ. Всего прошло ревакцинацию 93250 человек в области.