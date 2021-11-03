Пенсионер на мопеде погиб в аварии на трассе в Воронежской области

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла в Острогожском районе в 16:00 2 ноября. Не уступив дорогу микроавтобусу, 70-летний мопедист разбился на 76 км автодороги «Воронеж-Луганск». Пожилой мужчина погиб на месте. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, водитель мопеда «ОRIO» на перекрестке не уступил дорогу микроавтобусу «FIAT DUKATO». Медицинская помощь потребовалась также 24-летнему воронежцу, который был за рулем микроавтобуса. Его увезли в больницу по скорой.