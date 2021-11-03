Воронежские спасатели дали рекомендации любителям подледной рыбалки

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

Несмотря на то, что начало ноября будет достаточно теплым и синоптики прогнозируют лишь дожди, холода ждать себя не заставят. Вместе с понижением температуры начнут покрываться льдом водоемы Воронежской области. Пока одни спасатели тушат пожары, другие отправляются в рейды – беседовать с рыбаками. Именно они первыми выходят на едва замерзшие реки и озера.

Пока рыбаки стоят с удочками у берега, у спасателей есть возможность поговорить с каждым – объяснить, предупредить, рассказать, как действовать в чрезвычайной ситуации. Когда будет наплыв, станет сложнее.

Сотрудники МЧС напомнили воронежцам о требованиях безопасности на воде, напомнили им правила поведения и способы оказания первой помощи утопающим.

Спасатели отмечают, что некоторые легкомысленно относятся к подобной информации: мол, такая ситуация может произойти с кем угодно, но только не со мной. Но статистика показывает, что вода не прощает пренебрежения к своей безопасности.

В МЧС просят с началом морозца отказаться от подледной рыбалки. Первый лед очень тонок и имеет рыхлую структуру, прогулка по нему может закончиться для рыбака трагически.

И напоминают меры предосторожности:

- избегайте выхода на водоем в ветреную погоду и в темное время суток;

- ни в коем случае не отправляйтесь на рыбалку в нетрезвом состоянии;

- убедитесь, что ваше плавсредство исправно;

- всегда надевайте на себя и пассажиров спасательные средства;

- не перегружайте лодку;

- имейте с собой заряженный мобильный телефон;

- сообщите родственникам свое местоположение.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефон доверия - 8(473)277-99-00.