В Воронежском госуниверситете привились от ковида 86 процентов сотрудников

В ВГУ остались непривитыми только 14 процентов сотрудников. Фото: из архива «КП»

В ВГУ сообщили о ходе вакцинации. По данным отдела по социальной работе, привились уже 86 процентов сотрудников. Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий уверяет, что это лучший показатель среди всех воронежских вузов.

Для оставшихся 14 процентов сотрудников, а также непривитых студентов организуют три прививочных дня: 5, 16 и 17 ноября. Укол «Спутника V» (первый или второй, а также ревакцинацию) в эти даты можно получить в актовом зале главного корпуса на третьем этаже.

Напомним, из-за сложной ситуации с коронавирусом студентов ВГУ распустили на внеплановые каникулы, они продлятся до конца недели. Занятия, намеченные на эти дни, перенесли.