В Воронежской области легковушка влетела в фуру: погиб водитель

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Россошанском районе 41-летний водитель отечественной легковушки нос к носу столкнулся с фурой. Мужчину спасти не удалось, он умер до приезда скорой. Подробности аварии рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП случилось примерно в 22:35, 2 ноября, в Россошанском районе на 268 километре автодороги «Белгород - Павловск». По предварительным данным, местный житель на «Ладе Весте» выехал на полосу встречного движения. Там он не сориентировался и столкнулся с грузовым автомобилем «MAN TGS». Фурой управлял 37-летний житель Белгородской области.

В результате водитель «Лады» скончался на месте.

По факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.