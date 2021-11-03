В Воронеже рядом с БСМП установят холодильный контейнер для умерших от ковида

У воронежской больницы скорой медицинской помощи № 1 установят холодильную камеру контейнерного типа. Она будет предназначена для тел умерших пациентов с коронавирусом. Соответствующее распоряжение было принято региональным оперштабом, а решение официально опубликовали 2 ноября.

Согласно документу, из резервного фонда на эти цели выделят 2 млн рублей. Курировать вопрос будет департамент строительной политики. На эти деньги возле БСМП обустроят бетонную площадку. На нее потом установят холодильный контейнер. Все процедуры по заключению контракта на обустройство этой площадки департамент должен завершить к 19 ноября.

Очевидно, что в большой холодильник будут складывать тела умерших от коронавируса.

Напомним, еще в середине октября воронежцы заметили рядом с БСМП и больницей «Электроника» мощные рефрижераторы с холодильниками. Тогда в облздраве объяснили появление машин у моргов «сложной эпидемиологической обстановкой в области и работой на предупреждение возможных последствий пандемии». То есть, когда морги уже просто не смогут справиться своими силами.

Число умерших от ковида с каждым днем увеличивается. Вчера в регионе установлен еще один рекорд по смертям – 85 человек.