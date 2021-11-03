Полиция возбудила 7 уголовных дел о подделке QR-кодов в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежской области полиция уже начала возбуждать уголовные дела о подделке QR-кодов и прививочных сертификатов. На данный момент их семь. Об этом рассказали в региональном главке 3 ноября.

Там уточнили, что фальшивки оформляли и передавали либо с помощью интернета, либо при личном контакте.

Детали расследования и сведения о фигурантах в полиции пока не разглашают, поскольку дела находятся на стадии предварительного расследования (ст. 161 УПК).

Напомним, ранее облздрав региона обратился к воронежцам и предупредил об ответственности за подделку документов сразу по пяти статьям УК РФ. Под них подпадают как действия тех, кто выдает липовые QR-коды и прививочные сертификаты, так и тех, кто становится их обладателем. Наказание варьируется от штрафа до двух лет лишения свободы.

Ранее на заседании оперштаба региона все пункты вакцинации решили оборудовать видеокамерами, чтобы предотвращать подобные инциденты.