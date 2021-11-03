В Воронеже готовятся к открытию елочных базаров

Фото Управы Ленинского района

Новый год уже не за горами и в скором времени в городе начнут появляться елочные базары. Пушистую красавицу можно будет приобрести в 126 торговых точках Воронежа. Мэрия объявила аукцион на право их размещения. Больше всего елочных базаров откроют в самом густонаселенном Коминтерновском районе. Там их будет 46. Затем следует Железнодорожный район. Там заработают 27 точек. В Левобережном – 22, в Ленинском – 17. А вот в Советском и Центральном районах всего восемь и шесть.

Стоимость права размещения елочного базара разнится от 4 433 рублей до 12 192. Естественно, самая высокая цена для предпринимателей, которые намерены открыть свою точку в Центральном районе. Здесь придется выложить более 12 тысяч рублей. Чуть дешевле – в 11 тысяч рублей – обойдутся торговые места в Ленинском районе.

Кстати, в этот раз подрядчиков выберут сразу на два года – 2021-й и 2022-й. В этом году открытие елочных базаров состоится 19 декабря. По традиции они закроются поздно вечером 31 декабря.