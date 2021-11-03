В новой инфекционной больнице сломался компьютерный томограф

В Воронеже в новой инфекционной больнице, которая расположена при БСМП №8 на Машмете, сломался компьютерный томограф. В связи с высокой нагрузкой аппарат просто не выдержал нагрузки. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.

Аппарат установили в приемном отделении медцентра с 30 июня. И с тех пор он работал практически в круглосуточном режиме, не останавливаясь. Пациентов везли не только из медучреждений города, но и области. Поэтому томограф просто не выдержал такого наплыва ковидных пациентов.

Сейчас сотрудники больницы ищут человека, который займется ремонтом. Устранить все возникшие проблемы должны до 15 декабря. Запчасти придется ждать из-за границы. Сейчас в БСМП №8 вышли из ситуации – пациентам делают цифровой рентген.