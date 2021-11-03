Долю в воронежской «Галерее Чижова» продают за 2 млрд рублей

Скриншот объявления

Часть крупнейшего воронежского торгового центра «Галерея Чижова» может уйти с молотка за баснословные деньги. Соответствующее объявление появилось на популярном сайте «Авито» 1 ноября.

В сообщении сказано, что продавец выставил на продажу долю в 15 процентов от всего ГЧ. И хочет выручить за это почти 2,2 миллиарда рублей. В долю, с которой готов расстаться владелец, включены сам торговый центр, а также бизнес-центр, парковка и квартиры. Общая площадь продающихся объектов составляет 257 тысяч квадратных метров.

В объявлении также указано, что доля в ТЦ является активом Сбербанка. И сейчас она продается «с торгов в банкротстве».