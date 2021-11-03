Расстрелявшему сослуживцев на аэродроме «Балтимор» воронежскому солдату продлили арест

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Воронежскому солдату-срочнику Антону Макарову, который зверски расстрелял двух сослуживцев, а третьего зарубил топором, продлили арест до 24 декабря. Он пробудет в изоляции более года с момента кровавого преступления. Решение принял 2 ноября 235 гарнизонный военный суд, располагающийся в Москве. Это следует из материалов дела.

С ходатайством о продлении срока заключения на два месяца выступил следователь военного управления СКР.

Кровавая трагедия произошла 9 ноября 2020 года в казарме воинской части, базирующейся на аэродроме «Балтимор» в Воронеже. Рано утром Антон Макаров схватил топор и зарубил майора Сергея Ермолаева. Затем похитил его служебный пистолет и застрелил из него еще двух человек, одного ранил. Он убил ефрейтора Сергея Кажокина и рядового Нинаила Акталиева. Еще один солдат чудом выжил. Его госпитализировали с пулевыми ранениями в плечо и лопатку.

Затем Макаров угнал машину и пустился в бега. Его задержали около трех часов дня в селе Землянск Семилукского района.

В марте 2021 года Макарова перевели в психиатрическую больницу специализированного типа в Воронежской области. Предварительной причиной нападения на солдат рассматривался нервный срыв военнослужащего.

Позже определили ответственного со стороны военного руководства аэродрома «Балтимор» за жуткую трагедию. Заместителя командира полка по военно-политической работе Евгения Уткина уволили. Он свою вину не признает и свое увольнение оспаривает в судах.