Воронежский «Буран» разгромили в Новокузнецке из-за недисциплинированности

Михаил Бирюков. Фото со страницы ХК «Буран» в VK.

Главный тренер воронежского «Бурана» Михаил Бирюков прокомментировал поражение от новокузнецкого «Металлурга» (1:6) в рамках ВХЛ.

«Мы неплохо начали матч, достаточно активно - как и хотели, - подытожил наставник «ураганных». - Что-то получалось из задуманного, неплохие моментики наклевывались, но наша недисциплинированность перевернула всю игру и не оставила нам шансов на очки. Готовились, предупреждали ребят, что «Металлург» очень хорошо играет в большинстве, но от большого желания и переизбытка эмоций, которые нас немножко где-то захлестнули, не справились с ними – нахватали удалений и создали большой гандикап команде «Металлург», чем она прекрасно воспользовалась.

Напомним, что четыре из шести шайб в воротах «Бурана» побывали после реализации игроками «Кузни» численного большинства.