Под Воронежем 16-летний парень угнал машину у ухажера своей матери

В отделе полиции юноша полностью признал свою вину. Фото ГУ МВД России по Воронежской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31 октября в дежурную часть ОМВД России по Рамонскому району обратился 27-летний воронежец, у которого угнали автомобиль.

Он пояснил, что приехал к своей девушке в село Ямное. Мужчина забрал ее машину, чтобы поменять шины. У дома, где она проживает, на улице Строителей, он оставил свой автомобиль «Деу Нексия». Вернувшись, он не обнаружил транспортное средство.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в отсутствие мужчины 16-летний сын женщины пришел домой, увидел машину и решил покататься. В отделе полиции юноша полностью признал свою вину.

- Впереди суд, и парню грозит лишение свободы сроком до пяти лет, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.