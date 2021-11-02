Воронежский врач из реанимации «красной зоны» записал видеообращение к жителям региона

Дмитрий Морозов призывает к вакцинации. Скриншот видео.

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации №2 областной больницы №1 Дмитрий Морозов рассказал о важности вакцинации. Видео записано в больнице.

Ролик с обращением врача сегодня опубликовала пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области.

- Больные очень тяжелые, - отметил Дмитрий Морозов. - Большинство из них нуждается в респираторной поддержке и искусственной вентиляции легких. Несмотря на интенсивную терапию и использование дорогостоящего оборудования, к сожалению, выживают далеко не все. Когда мы спрашиваем пациентов, делали ли они полный курс иммунизации, никто из них не отвечает положительно. Когда спрашиваем: «Почему не сделали прививки?», ответы бывают разными: «Не было времени. Мы не подумали. Мы боялись прививок». Спрашиваешь: «Не боялись ли болезни, не боялись ли от нее умереть?» Отвечают: «Мы не подумали, не знали».

Напомним, что по данным на 2 ноября в регионе госпитализированы 6800 больных коронавирусом. За последние сутки диагноз COVI-19 поставили 801 человек – это новый антирекорд в Воронежской области.