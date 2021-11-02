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Спорт2 ноября 2021 17:08

В Воронеже начали сносить стадион «Факел»

До конца 2022 года на этом месте появится новый спортивный объект
Алексей СЕРГУНИН
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Трибуны новой арены будут вмещать восемь тысяч человек. Фото из телеграм-канала фанатов футбольного клуба «Факел».

Трибуны новой арены будут вмещать восемь тысяч человек. Фото из телеграм-канала фанатов футбольного клуба «Факел».

Как сообщают фанаты футбольного клуба «Факел» в своем телеграм-канале, в Воронеже начался снос старого клубного стадиона, который располагается по улице Маршака, 1а.

До конца 2022 года на этом месте будет воздвигнута новая арена.

Согласно условиям контракта, подрядчик благоустроит основное футбольное поле площадью 105x68 метров с искусственным покрытием, подогревом и дренажной системой. Трибуны будут вмещать восемь тысяч человек. Также построят подтрибунные помещения, установят световые мачты и информационное табло.

Общая стоимость работ составит чуть больше 811 миллионов рублей.