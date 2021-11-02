Результат экспресс-теста нуждается в подтверждении ПЦР-анализа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Со следующей рабочей в Воронежской области введут экспресс-тестирование на COVID-19. Решение об этом принято на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в регионе.

С одной стороны, эта мера позволит нарастить объемы тестирования населения.

С другой стороны, положительный результат такого теста отнюдь не подтверждает наличие заболевания. Результат экспресс-теста нуждается в подтверждении ПЦР-анализа.

Любопытно, что о бессмысленности экспресс-теста в прошлом месяце говорили сотрудники Роспотребнадзора.

- Если есть необходимость обследоваться – нужно идти в лабораторию, - поясняла заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Галина Ласточкина. - Если клинические показания – то к медикам. Если просто так ходить и делать экспресс-тесты, это никакого результата не принесет.

Отметим, что в Москве экспресс-тестирование действует с 11 октября. В случае положительного результата у жителя столицы сразу на месте бесплатно берут мазок на ПЦР-исследование. В течение одного-двух дней он получит результат – если он положительный, то диагноз будет считаться подтвержденным. Тогда к нему должны направить врача.

Кстати, в Воронежской области с недавнего времени отметили необходимость повторного ПЦР-теста для выписки. Сделали это из-за всплеска ковида - нужно иметь запас коек для больных.