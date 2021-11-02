В Воронежской области три женщины умерли от коронавируса после родов

Трех женщин с ковидом после рождения детей, как ни старались, спасти не смогли. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три женщины после родов скончались от коронавируса. Об этом сообщила главный акушер-гинеколог регионального департамента здравоохранения Ольга Самофалова. Специалист рассказала, что все женщины заразились еще в состоянии беременности. После рождения детей у всех трех мам резко ухудшилось состояние. Их пытались реанимировать по системе ЭКМО - экстракорпоральной мембранной оксигенации. Это высокотехнологичный метод лечения, направленный на поддержание пациентов, находящихся в критическом состоянии с острой дыхательной или сердечной недостаточностью.

- Лечение согласовывали с федеральным реанимационным Центром Москвы – Центром В. И. Кулакова. Однако спасти женщин, несмотря на все предпринятые меры, не удалось. А вот у их детей проблем со здоровьем нет, - рассказала Ольга Самофалова.