Два игрока воронежского «Факела» попали в сборную 20 тура ФНЛ

Андрей Мендель (крайний слева) забил гол-красавец и заработал на себе удаление. Фото: с сайта ФК "Факел"

В символическую сборную 20 тура ФНЛ вошли сразу два игрока «Факела», отметившегося разгромом столичного «Велеса» в гостях – 4:0. Эксперты не могли обойти своим вниманием мяч-красавец, забитый полузащитником Андреем Менделем. Кроме того, он еще и вынудил игрока соперника «заработать» красную карточку. А нападающий Андрей Разборов забил гол и отдал результативную передачу.

В активе Андрея Разборова (крайний слева) в матче с "Велесом" гол и результативная передача. Фото: с сайта ФК "Факел"

Компания в сборной подобралась что надо. В ней выделяется явный герой тура – нападающий ивановского «Текстильщика» Гоча Гогричиани, на счету которого хет-трик в ворота «КАМАЗа» в домашнем матче (итоговый счет – 4:1). В сборной также нападающий липецкого «Металлурга» Артур Арустамян. Его гол принес победу команде на своем стадионе над «Оренбургом» - 1:0.

Под нападающими в сборной один из лидеров «Алании» Николай Гиоргобиани. Молодой игрок вынудил футболиста «Краснодара-2» сфолить на себе ценой удаления. Он же открыл счет в матче классным ударом со штрафного и сделал голевую передачу и внес огромный вклад в домашнюю победу – 2:1. В центре поля вместе с Менделем цементирует оборону Роман Войдель из «Металлурга».

Фланги обороны эксперты отдали Геннадию Киселеву из «Металлурга» и хабаровчанину Ираклию Квеквескири, который после травмы Фомина сместился на место левого центрального защитника из опорной зоны и сыграл там отлично. На Дальнем Востоке в итоге был вынужден капитулировать очень крепкий нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 1:3.

Оба центральных защитника сборной тура помимо своих прямых обязанностей сумели забить. Балтиец Артем Мещанинов красивым дальним ударом приложил усилия к разгрому «Томи» - 4:0, а Алексей Губочкин из «Текстильщика» не только смог «закрыть» Александра Гаглоева, но и забил гол челнинцам.

В воротах сборной голкипер «Волгаря» Олег Смирнов, который не позволил «Акрону» увезти из Астрахани даже ничью (итог матча 1:0).

Возглавляет сборную тренер «Металлурга», сотворивший главную сенсацию в 20 туре – Сергей Машнин. «Оренбург» после этого поражения утратил лидерство. Первое место теперь занимает московское «Торпедо», возглавляемое уроженцем Воронежа Александром Бородюком. Такая вот черноземная «банда». В хорошем смысле слова.