Воронежец ограбил бывшую сожительницу

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личность и местонахождение предполагаемого подозреваемого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне 46-летняя жительница Воронежа сообщила первый отдел местной полиции, что у нее крали ценные вещи.

Стражи порядка выяснили, что в ночное время в частный дом к потерпевшей, расположенный по улице Степанова, пришел ее бывший гражданский муж. Мужчина хотел поговорить с экс-возлюбленной, но она не открыла ему дверь и через запасной выход ушла к соседям.

Не дождавшись ответа, гость разбил окно и проник в помещение. Увидев, что хозяйка отсутствует, злоумышленник похитил ювелирные изделия и навесной котел. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 90 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личность и местонахождение предполагаемого подозреваемого. Им оказался 52-летний воронежец. В отделе полиции задержанный во всем сознался и объяснил свои действия обидой на бывшую сожительницу и желанием обогатиться.

- При проведении обыска полицейские изъяли похищенное имущество, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Теперь в соответствии с частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража» ему грозит до шести лет лишения свободы.