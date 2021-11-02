Главный тренер воронежского «Факела» может стать лучшим в ФНЛ в октябре

Олег Василенко вошел в пятерку лучших тренеров ФНЛ в октябре. Фото: с сайта ФНЛ.

В ФНЛ стартовало голосование, во время которого определят лучшего главного тренера лиги в октябре. Претендентов на это звание пять: Владимир Жапалэу («Акрон» (Тольятти), Александр Бородюк («Торпедо» (Москва), Сергей Игнашевич («Балтика» (Калининград), Кирилл Новиков («Нефтехимик» (Нижнекамск) и Олег Василенко («Факел»).

Если брать исключительно результаты игр команд в октябре, то стартовые позиции предпочтительнее у главного тренера «Акрона» Владимира Жапалэу. Волжане в этом месяце набрали 13 очков. У всех остальных наставников, включая и Василенко, в активе 12.

Как всегда, лучших тренеров определяют по двух версиям – экспертов ФНЛ и болельщиков. За Олега Василенко поклонники «Факела» могут проголосовать здесь.

Напомним, главный тренер «Факела» уже становился в этом сезоне лучшим по итогам месяца. Причем по обеим версиям. В июле Василенко признали самым крутым специалистом эксперты, в сентябре – болельщики.