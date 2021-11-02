Избившая соседку в Международный женский день жительница Воронежской области заплатит 100 тысяч рублей

Соседки о чем-то повздорили, в результате чего хозяйка дома повалила на поле свою гостью и начала наносить удары кулаками в голову. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

- Жительница Аннинского района признана виновной в соответствии со ст. 1101 ГК РФ, - информирует пресс-служба районного суда.

8 марта этого года две соседки о чем-то повздорили, в результате чего хозяйка дома повалила на поле свою гостью и начала наносить удары кулаками в голову.

В итоге потерпевшая составила исковое заявление в суд в размере 300 тысяч рублей.

Соседка частично признала требования, предложив выплатить компенсацию в десять тысяч. Помощник районного прокурора обозначил сумму не более чем в 150 тысяч, а суд в итоге обязал пустившую в ход кулаки женщину заплатить 100 тысяч плюс пять тысяч в счет возмещения затрат по составлению искового заявления. Решение не вступило в законную силу.