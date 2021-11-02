В Воронеже гаишники устроят массовые проверки таксистам

Воронежские таксисты перед праздниками должны быть готовы к масштабным проверкам. Фото: из архива «КП»

Перед длинными праздниками сотрудники воронежской Госавтоинспекции особое внимание уделят машинам такси. В случае нарушений требований безопасности перевозок пассажиров водителей и их шефов могут оштрафовать и запретить ехать дальше.

В региональном ГУ МВД поделились статистическими данными, говорящими о необходимости подобных проверок. Сейчас в Воронеже выдали более 7,5 тысяч разрешений на работу в такси. В то же время в 2021 году зарегистрированы 24 ДТП с участием таксистов. В них семь человек получили ранения различной степени тяжести. Инспекторы ДПС за этот период зафиксировали более 500 нарушений, допущенных водителями такси, из них 30 связаны с незаконной перевозкой детей.