За ковидные нарушения закрыли ТЦ в центре Воронежа

Торговый центр не будет работать в течение двух недель Фото: из архива «КП»

По результатам проверки сотрудников управления Роспотребнадзора по Воронежской области суд приостановил деятельность торгового центра «Европа», расположенного на улице 20-летия Октября.

Как сообщили в управлении, проверяющие обнаружили грубые нарушения противоэпидемическиого режима в период эпидемии коронавируса. Так, например, в торговом центре не было оборудования по обеззараживанию воздуха в помещениях общего пользования, у работников не контролировали температуру в начале рабочего дня и в течение него, не соблюдалась социальная дистанция, не использовались дезсредства, нарушались условия их хранения.

Материалы проверки Роспотребнадзор направил в Ленинский райсуд, а тот принял решение о закрытии ТЦ «Европа» на 14 суток.