Воронежская гимнастка Мельникова выступит на международном турнире в Швейцарии

Ангелина Мельникова (справа). Фото со страницы сборной России по спортивной гимнастике в VK.

Сегодня российская гимнастка Ангелина Мельникова прилетела в швейцарский Кьяссо, где завтра стартует международный шоу-турнир Memorial Gander.

Причем формат у соревнований не похож на другие. Из четырех снарядов наша землячка выступит на трех самых любимых. И по сумме ее результатов, как и результатов других спортсменов, будут определяться победители и призеры.

Напомним, что нынешний сезон – самый успешный в карьере в Ангелины.

В июле – августе наша землячка стала 3-кратной призеркой Олимпиады в Токио, а в прошлом месяце завоевала три награда на чемпионате мира в Китакюсю. Причем, на обоих турнирах Геля одержала дебютные победы.