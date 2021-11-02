Под Воронежем фермер обманул районную администрацию на 250 тысяч рублей

ИП договорился со своей коллегой о заключении фиктивного договора, согласно которому он приобрел у нее за 500 тысяч бывший в использовании холодильный агрегат. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Индивидуальный предприниматель из Аннинского района обманул местную администрацию на четверть миллиона рублей, но в итоге отделался легким испугом.

Как сообщает пресс-служба районного суда, в 2000-м году глава фермерского хозяйства купил холодильный агрегат за 30 тысяч рублей. Спустя более чем 20 лет он решил провернуть аферу. ИП договорился со своей коллегой о заключении фиктивного договора, согласно которому он приобрел у нее за 500 тысяч бывший в использовании холодильный агрегат. Женщина не знала ничего о преступных планах афериста.

При помощи технических средств злоумышленник изготовил документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, дающие право на получение субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях развития производства товаров и представил в администрацию Аннинского муниципального района. В итоге в рамках предоставления субсидии получил 250 тысяч.

Суд поддержал требования прокурора и не только обязал мужчину вернуть обманным путем полученные 250 тысяч, но и заплатить в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 5700. Решение не вступило в законную силу.