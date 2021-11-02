Воронежских предпринимателей предупреждают об ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники

Воронежские налоговики напоминают предпринимателям, что при расчете с покупателями на рынках и ярмарках нужно использовать контрольно-кассовую технику. Такие меры позволяют сократить теневой оборот торговых точек и создать равные конкурентные условия ведения бизнеса.

Порядок применения аппаратов регламентируется федеральным законодательством. Использование ККТ зависит от вида товара и организации торгового места. Контрольно-кассовую технику можно не использовать, если продают:

- продовольственные товары с открытых прилавков и торговых местах, не являющихся магазинами, павильонами, киосками, палатками, автолавками, автомагазинами, автофургонами и другими обеспечивающими показ и сохранность товара местами;

- непродовольственные товары с открытых прилавков вне крытых рыночных помещений.

Индивидуальные предприниматели, которые реализуют на рынке товары собственного производства, также не обязаны использовать ККТ.

В остальных же случаях, как отмечают ИФНС по Коминтерновскому району Воронежа, за неприменение контрольно-кассовой техники предусмотрена административная ответственность.