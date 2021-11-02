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Общество2 ноября 2021 12:35

В Воронежской области за сутки снова снизилось число выздоровевших от «ковида»

Заразу победил всего 151 человек
Юрий КОЗЛОВ
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Радостных результатов тестов на ковид за сутки в шесть раз меньше, чем пугающих.

Радостных результатов тестов на ковид за сутки в шесть раз меньше, чем пугающих.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По-прежнему не обнадеживает статистика по выздоровевшим от коронавируса. На этот раз региональный оперштаб сообщил утром во вторник, 2 ноября, об еще 151 вылечившемся жителе Воронежской области (сутки назад их было 160). Это лишь 46 место среди регионов России. Особенно впечатляет контраст с намного более меньшей по размерам Липецкой областью, где за сутки выздоровели 472 человека. Впрочем, и у других соседей дела обстоят лучше. В Белгородской области за сутки выздоровели 268 человек, в Курской – 182, в Тамбовской – 175.

Напомним, за те же сутки в Воронежской области заразился «ковидом» 801 человек, 85 умерли. Обе эти цифры – рекорды. Один страшнее другого.

Всего в Воронежской области за все время пандемии вылечились от коронавируса 119 386 человек.