В Воронежской области за сутки снова снизилось число выздоровевших от «ковида»

Радостных результатов тестов на ковид за сутки в шесть раз меньше, чем пугающих. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По-прежнему не обнадеживает статистика по выздоровевшим от коронавируса. На этот раз региональный оперштаб сообщил утром во вторник, 2 ноября, об еще 151 вылечившемся жителе Воронежской области (сутки назад их было 160). Это лишь 46 место среди регионов России. Особенно впечатляет контраст с намного более меньшей по размерам Липецкой областью, где за сутки выздоровели 472 человека. Впрочем, и у других соседей дела обстоят лучше. В Белгородской области за сутки выздоровели 268 человек, в Курской – 182, в Тамбовской – 175.

Напомним, за те же сутки в Воронежской области заразился «ковидом» 801 человек, 85 умерли. Обе эти цифры – рекорды. Один страшнее другого.

Всего в Воронежской области за все время пандемии вылечились от коронавируса 119 386 человек.