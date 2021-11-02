Больше 15 тысяч воронежцев заболели ОРВИ на прошлой неделе

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

За минувшую неделю к врачам с симптомами ОРВИ обратились 15483 жителей Воронежской области, среди них 5544 детей до 14 лет. По словам врачей, заболеваемость пошла на спад, но по-прежнему превышает эпидпорог для этого периода года почти на 60%.

Среди взрослых эпидпорог превышен на 189,1%.

Анализируя возбудителей инфекций, врачи сообщают, что чаще всего признаки ОРВИ вызывают вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие. Собственно вируса гриппа пока в регионе нет.

- В области продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 2 ноября прививками охвачено более 15% населения области, нежелательных явлений (осложнений) после иммунизации у привитых не зарегистрировано, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

Сейчас еще не поздно сделать прививку от гриппа.

ОРВИ от гриппа отличает клиническая картина. Так, при ОРВИ симптомы нарастают постепенно, а лихорадка ноблюдается до 38 °С, отмечается насморк с обильным слизистым отделяемым, заложенность носа, кашель, чихание, боль в горле. Обычно прогноз благоприятный, выздоровление как правило наступает через 7-10 дней, хотя симптомы могут сохраняться до двух недель. Специфической вакцины от простуды не существует.

Грипп в отличие от ОРВИ обладает сезонностью - с осени до весны, с максимумом заболеваемости в холодное время года. Активные штаммы вируса гриппа меняются из года в год. Поэтому, каждый год разрабатывается новая вакцина против гриппа.

Наиболее характерные симптомы гриппа: внезапное начало, сухой, отрывистый кашель, лихорадка до 40°С, озноб, боль в мышцах, головная боль, боль в горле, заложенность носа при отсутствии отделяемого из носа, сильная усталость, которая может длиться до двух недель, возможны тошнота, рвота, диарея.