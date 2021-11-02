8601 жителя Воронежской области вакцинация не уберегла от COVID-19

Вакцинация снижает риск заболеть ковидом, но не сводит его к нулю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

8601 житель Воронежской области заболел коронавирусом даже после прививки. Эти сведения подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Санитарные врачи ранее сообщали, что вакцина – далеко не панацея. Риск заболеть все равно есть, но он существенно снижается. По свежим данным оперштаба, две части вакцины в нашем регионе уже получили 820 026 человек. А значит, зараженных среди них всего около 1 процента. Вывод – прививка, даже двойная, - не повод в нынешней ситуации не надевать маски в общественных местах и не соблюдать социальную дистанцию.

Появилась информация об умершей после вакцинации 76-летней женщины. В Роспотребнадзоре сообщили, что подтвердить ее не могут, однако и то, что это фейк, не утверждают. Единичные смертельные случаи даже после двух прививок не исключены. Об этом также неоднократно говорили врачи.