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Происшествия2 ноября 2021 11:33

В Воронеже полицейские ищут водителя, сбившего пенсионерку

ДТП произошло в Отрожке
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские ищут сбежавшего с места ДТП водителя.

Полицейские ищут сбежавшего с места ДТП водителя.

Фото: из архива «КП»

В понедельник, 1 ноября, в 15.00 в микрорайоне Отрожка у дома № 102 по улице Калининградской, машина, ехавшая по улице Электровозной со стороны Боровской, сбила 65-летнюю местную жительницу. Женщина шла по дороге не по «зебре», хотя она располагалась совсем недалеко. Водитель не остановился, чтобы оказать помощь, а дал по газам и скрылся. Женщина получила травмы, ее увезли в больницу.

Полицейские устанавливают личность водителя и марку автомобиля. Очевидцев ДТП, особенно тех, у кого могут оказаться записи с видеорегистратора, просят позвонить по телефону дежурной части ОБДПС ГИБДД УМВД России по г.Воронежу: 269-60-79. Конфиденциальность гарантируют.