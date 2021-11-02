В Воронежской области за сутки получили прививки от «ковида» еще 17 тысяч человек

Такими темпами к концу недели уже миллион жителей Воронежской области получат прививки от ковида. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональный оперштаб сообщил данные о вакцинации на утро вторника, 2 ноября. За сутки получили инъекции 17 186 жителей Воронежской области. Из них первый компонент вакцины вкололи 10 157, второй – 7 029.

Общее число привитых на 2 ноября достигло 967 329 человек. Большая часть из них (820 026) сделали прививку дважды с промежутком в три недели. Напомним, начинать снимать ограничения власти предполагают, когда вакцинированными будут 1,5 миллиона жителей Воронежской области. Чиновники и медики предполагают, что тогда выработается коллективный иммунитет.

Продолжает расти количество жителей Воронежской области, прошедших ревакцинацию. Сутки назад их было 88 896 человек, теперь же стало 90 864.