Мужчину, зарезавшего знакомую женщину в центре Воронежа, отправят на принудительное лечение

Место преступления. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 38-летнего воронежца. Он будет отвечать по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, утром 25 января этот субъект пришел в офис строительной организации на улице 20-летия ВЛКСМ. Там он после перебранки напал на 43-летнюю сотрудницу этой фирмы. Нанес ей удары битой по голове, рукам и ногам, а потом ножом по шее и лицу. Ранения оказались смертельными. По данным экспертизы, женщина умерла от повреждений трахеи на шеи, а также пищевода, сонной артерии, осложнившимися большой потерей крови.

Неадекватный мужчина бил свою жертву не только ножом, но и битой. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Убийца убежал. Но вскоре его задержали в ходе совместной операции полиции и Следственного комитета, а затем арестовали.

- По заключению психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина совершил преступление в состоянии невменяемости. Поэтому его будут принудительно лечить. В течение какого срока, определит суд, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.