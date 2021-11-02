В Воронеже устроили рок-концерт в маршрутном автобусе

Музыканты, играющие на гитарах, были в масках. Фото: кадр с видео "Мой и твой Воронеж".

В ночь с 31 октября на 1 ноября в соцсетях появились видео из автобуса № 90. Посреди салона сидели музыканты (надо сказать, в масках), а на одном из передних пассажирских сидений пел солист. Другие пассажиры автобуса напоминали зрителей на импровизированном квартирнике. Всего на «транспортнике» было человек 20.

Оказалось, примерно так и было задумано. Автобус арендовали, ранее в соцсетях сообщили о необычном концерте, и каждый желающий мог купить на него билет. Судя по кадрам видео, веселый автобус заметили и на проспекте Революции, и на остановке «Нижняя» в Левобережном районе.

Надо сказать, впрочем, что подобный концерт явно не вписывается в правила «ковидных» ограничений. Так же, как и Хеллоуин в аварийной сталинке поздним вечером 30 октября, участники которого разбежались, увидев полицейских.