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Общество2 ноября 2021 10:41

В Воронеже устроили рок-концерт в маршрутном автобусе

На него собрались около 20 человек
Олег КУЗНЕЦОВ
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Музыканты, играющие на гитарах, были в масках.

Музыканты, играющие на гитарах, были в масках.

Фото: кадр с видео "Мой и твой Воронеж".

В ночь с 31 октября на 1 ноября в соцсетях появились видео из автобуса № 90. Посреди салона сидели музыканты (надо сказать, в масках), а на одном из передних пассажирских сидений пел солист. Другие пассажиры автобуса напоминали зрителей на импровизированном квартирнике. Всего на «транспортнике» было человек 20.

Оказалось, примерно так и было задумано. Автобус арендовали, ранее в соцсетях сообщили о необычном концерте, и каждый желающий мог купить на него билет. Судя по кадрам видео, веселый автобус заметили и на проспекте Революции, и на остановке «Нижняя» в Левобережном районе.

Надо сказать, впрочем, что подобный концерт явно не вписывается в правила «ковидных» ограничений. Так же, как и Хеллоуин в аварийной сталинке поздним вечером 30 октября, участники которого разбежались, увидев полицейских.