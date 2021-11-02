Сторонники «Единой России» в регионе провели акции и мероприятия в поддержку граждан в период пандемии

фото из группы ВК "Волонтёры Победы. Воронежская область"

Сторонники партии «Единая Россия» в регионе принимают активное участие в волонтерской работе и оказании помощи гражданам, социальным и медицинским учреждениям во время пандемии.

Как рассказала региональный куратор сторонников партии, депутат Воронежской областной Думы Кристина Кулешова в течение октября добровольцами были проведены несколько акций и мероприятий. Волонтеры развозили продуктовые наборы пожилым жителям региона, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Также добровольцы помогли привести в порядок квартиру, в которой проживает одинокая бабушка.

«Наши волонтеры оказали помощь в переоборудовании одного из областных домов престарелых под ковидный корпус и в переселении его пожилых пациентов», - сообщила Кристина Кулешова.

Кроме того, совместно с благотворительным фондом «Сердцем не стареть» был приобретен холодильник для одного из подопечных проекта.

«Сегодня сторонники «Единой России» вместе с партийцами и волонтерами ведут активную работу, направленную на поддержку граждан в непростой период пандемии, оказывают возможную помощь социальным и медицинским учреждениям, активно сотрудничают с общественными организациями, и эта работа будет продолжена», - подчеркнула Кристина Кулешова.